Sardegna: Coldiretti, caro prezzi record, ortofrutta, suinicolo e bovini da latte i più penalizzati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla Regione abbiamo manifestato più volte questo disagio e mercoledì scorso durante l’audizione con i capigruppo abbiamo anche consegnato un documento articolato con diverse proposte – ricorda Battista Cualbu –. La Regione deve intervenire garantendo liquidità immediata alle aziende agricole sbloccando quelle pratiche ferme da troppo, tanto tempo, a cominciare dalla vergognosa storia della siccità del 2017”. Un intervento immediato è stato chiesto anche dal direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, che spiega come questo serva “per dare ossigeno alle aziende in affanno ma anche interventi strutturali per cambiare questa pubblica amministrazione inadeguata ai ritmi delle imprese – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -. Gli strumenti ci sono e ne abbiamo indicato diversi anche noi, concreti e operativi nel breve periodo. Nella società della tecnologia con una agricoltura sempre più aperta alle innovazioni è paradossale affidarsi ad una pubblica amministrazione arcaica che ignora l’informatizzazione divenuta ormai ordinaria negli altri settori sempre della pubblica amministrazione”. (Rsc)