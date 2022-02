Speciale difesa: Spagna, inviati 4 Eurofighter in Bulgaria per contribuire a missione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro caccia Eurofighter del 14mo Stormo della Forza aerea spagnola sono decollati oggi dalla base di Albacete per unirsi alle missioni di deterrenza della Nato verso la base di Graf Ignatievo in Bulgaria. Questo dispiegamento arriva nel mezzo della crisi con la Russia, anche se fa parte delle missioni regolari di sorveglianza dello spazio aereo della Nato a cui la Spagna partecipa da quasi un decennio. I quattro aerei rimarranno in Bulgaria fino al 31 marzo e si dirigeranno poi in Lituania, dove saranno raggiunti da altri due, per iniziare una nuova missione nell'ambito della Polizia aerea del Baltico. La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha sottolineato ieri che i caccia non assumeranno missioni offensive in Bulgaria, ma che la loro responsabilità è la sorveglianza e il pattugliamento dello spazio aereo in un ruolo di deterrenza. (Spm)