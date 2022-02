Regno Unito: ministra Interno Patel, nuovo commissario Met dovrà affrontare questioni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi sarà nominato come prossimo commissario della polizia metropolitana di Londra (Met) dovrà affrontare le "questioni istituzionali difficili" all'interno del sistema. È quanto ha affermato la ministra dell'Interno britannica Priti Patel, che insieme al sindaco di Londra, Sadiq Khan, deciderà chi nominare come sostituto di Cressida Dick dopo le sue dimissioni. Patel ha anche affermato che si impegnerà a selezionare il "leader giusto" per sostituire la commissaria. In un articolo pubblicato sul quotidiano "Evening Standard", la ministra ha confermato che la ricerca per il prossimo commissario è già iniziata. "Questo è il più alto grado nella polizia. Tuttavia, in questo momento, le sfide che il nuovo commissario deve affrontare sono difficili", si legge nel commento di Patel. "A seguito di una serie di terribili incidenti e di troppi casi storici che hanno coinvolto agenti della Met in servizio, è chiaro che sarà necessaria una nuova leadership forte e decisiva per ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nella nostra più grande forza di polizia", ha aggiunto la ministra, sottolineando l'importanza, per il popolo britannico, di avere una forza di polizia affidabile e integra. (Rel)