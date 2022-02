Difesa: elicottero Aeronautica contribuisce a soccorso escursionisti sul Monte Murano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero HH-139B dell'83esimo Centro Combat Search and Rescue del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare è intervenuto nella serata di ieri, giovedì 10 febbraio, per la ricerca e il soccorso di due escursionisti rimasti bloccati sul Monte Murano, in località Serra San Quirico (Ancona) sull'appennino marchigiano. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Aeronautica. L'elicottero militare, uno degli assetti della Forza armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, attivato dal Rescue Coordination Center del Comando operazioni aeree di Poggio Renatico (Ferrara), si è immediatamente alzato in volo dall'aeroporto militare di Cervia, sede del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare, e si è diretto nell'area di operazioni per iniziare le ricerche. Una volta individuati gli escursionisti, l'equipaggio militare, avendo constatato l'impossibilità di effettuare un recupero con verricello per le critiche condizioni del vento, ha supportato i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico delle Marche e quello del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a terra. In particolare, grazie all'impiego di alcuni fari e l'utilizzo di particolari apparati di cui è dotato l'elicottero militare HH-139B è stato possibile supportare e dirigere i soccorritori verso i due escursionisti in difficoltà. (segue) (Res)