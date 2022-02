Difesa: elicottero Aeronautica contribuisce a soccorso escursionisti sul Monte Murano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15esimo Stormo con i suoi elicotteri HH-139 (nelle versioni A e B) ha la missione di recuperare gli equipaggi in difficoltà sia in tempo di pace (Sar – Search and Rescue, ossia ricerca e soccorso) che in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (Csar. - Combat Sar). Lo Stormo concorre in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità, quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Da alcuni anni il 15esimo Stormo fornisce anche un prezioso supporto all'attività di antincendio boschivo. La qualità dell'addestramento degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l'impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l'utilizzo di visori notturni (Night Vision Goggle), fanno spesso del 15esimo Stormo l'unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse. Instancabile e costante è l'impegno degli uomini e delle donne del 15esimo Stormo nel salvare vite umane. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno salvato oltre 7.300 persone in pericolo di vita. (Res)