Università: Castellone (M5s) su giornata donne in scienza, adeguare retribuzioni e sfruttare Pnrr

- La capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Mariolina Castellone, afferma che "la giornata delle donne nella scienza, che si celebra oggi, è l'occasione per ribadire l'importanza della lotta agli stereotipi in questo campo e il sostegno all'impegno femminile in campo scientifico". La parlamentare aggiunge in una nota: "È necessario sfruttare l'occasione del Pnrr per aumentare gli investimenti sull'istruzione nelle materie Stem, settore in cui sono in crescita le immatricolazioni di studentesse, con percentuali tuttavia ancora inferiori ai principali Paesi europei. È inoltre importante, e questo vale per tutti i ricercatori, adeguare gli stipendi al delicatissimo ruolo che la ricerca svolge per il nostro paese, riducendo fino ad eliminare ogni tipo di disuguaglianza che possa limitare l'accesso e la crescita professionale in ambito scientifico. Si tratta di uno dei principali obiettivi del Pnrr nonché uno dei punti fondamentali dell'agenda politica del M5s". L'esponente pentastellata conclude: "Lo dico da ricercatrice prima che da senatrice: dobbiamo riconoscere piena 'cittadinanza scientifica' alle nostre studentesse ed ai nostri studenti, per far fronte alle sfide che il nostro Paese dovrà affrontare sul fronte dell'ambiente, della salute e dell'innovazione". (Com)