Kosovo: premier Kurti rivendica decisione di non avere importato vaccini anti-Covid da Cina e Russia

- Il Kosovo è l'unico Paese della regione dei Balcani a non avere acquistati vaccini anti-Covid prodotti dalla Russia o dalla Cina. Lo ha detto ieri il premier kosovaro, Albin Kurti, nel corso di un incontro a Pristina con la direttrice dell'Istituto repubblicano internazionale (Iri) Marta Onorato. Secondo quanto riferito in un comunicato stampa del governo, Kurti ha sottolineato che nel Paese sono stati somministrati solo vaccini approvati dalla Fda e dall'Ema. "Ha rimarcato la somministrazione di oltre 1,6 milioni di vaccini e la vaccinazione di circa il 60 per cento della popolazione sopra i 16 anni con due dosi di vaccino, mentre la vaccinazione prosegue con la dose di richiamo", si legge nel comunicato. Durante l'incontro, Kurti ha parlato delle riforme nel campo della giustizia, della lotta alla criminalità e ha sottolineato l'impatto positivo che questi sviluppi hanno avuto nell'accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. (Alt)