Energia: Kosovo, aumenti delle bollette elettriche per consumi sopra 800 Kwh

21 luglio 2021

- L'ente per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del Kosovo (Ero) ha approvato un aumento dei costi per coloro che superano un consumo di 800 kilowatt. Per coloro che superano tale soglia, scrive il quotidiano "Klan Kosova", il costo della bolletta elettrica sarò più alto in una forbice che va dai 12 centesimi ai sei centesimi. "Il limite dovrebbe ora essere spostato a 800 Kwh. Questo incoraggia i consumatori ad avvantaggiarsi di due tariffe e offre ai consumatori la possibilità di usare l'energia efficientemente", ha dichiarato il rappresentante di Ero Ymer Rudari. Secondo quanto spiegato, il 22 per cento dei consumatori kosovari supera tale soglia nei consumi. La decisione presa da Ero è stata molto criticata dai partiti politici dell'opposizione. Secondo la Lega democratica del Kosovo (Ldk), si tratta di un aumento "insostenibile" per i cittadini kosovari. Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha chiesto tramite il capo gruppo in Parlamento, Abelard Tahiri, un rapido annullamento della misura. "Aggrava veramente la situazione in Kosovo e mette in luce l'amara realtà del nostro Paese, una realtà che nessun cittadino può sopportare", ha affermato.(Alt)