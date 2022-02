Kosovo: inviato speciale britannico per i Balcani Peach oggi in visita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre il 3 febbraio anche il ministro degli Esteri della Serbia Nikola Selakovic ha avuto un incontro trilaterale con il vicesegretario di Stato aggiunto e inviato speciale per i Balcani occidentali degli Stati Uniti, Gabriel Escobar, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo una nota del dicastero serbo, l'incontro è avvenuto presso la sede del ministero a Belgrado. Il capo della diplomazia serba ha affermato che il suo Paese è fermamente impegnato nella via dell'integrazione europea, nel processo di riforma e nel miglioramento di tutti i settori della società. Selakovic ha inoltre sottolineato il "sincero impegno per la cooperazione regionale, il mantenimento della stabilità e la risoluzione diplomatica delle questioni aperte", aggiungendo che la pace e la stabilità sono il massimo interesse della Serbia. (segue) (Alt)