Balcani: Copasir, area strategica in cui operano attori terzi rispetto all'Ue (2)

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La relazione del Copasir segnala, inoltre, "iniziative da parte degli Emirati Arabi. Lo stesso soft power - si legge - è esercitato dalla Turchia in Kosovo che appare poco incline a percorrere con decisione la via di riforme in senso democratico e in Albania dove si evidenziano investimenti economici che si uniscono ad un'accresciuta influenza politica. La situazione bosniaca è di grande instabilità, è ormai chiaro che gli accordi di Dayton non abbiano raggiunto il loro scopo e la compartimentazione etnica del Paese impedisce una reale possibilità di riforme istituzionali ed economiche. I Paesi balcanici, quale segmento della linea di confine tra blocco Nato/Ue e blocco di influenza russa, sono un fronte della crisi russo-ucraina e nel caso di un'escalation finirebbero per essere pesantemente coinvolti". (Res)