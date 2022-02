Kosovo: inviato britannico Peach incontra presidente Osmani e premier Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale britannico per i Balcani, Stuart Peach, ha avuto oggi a Pristina incontri con la presidente kosovara Vjosa Osmani e con il premier Albin Kurti. Secondo una nota del governo kosovaro, nell'incontro tra Kurti e Peach i temi centrali sono stati la pace sostenibile e la stabilità e la sicurezza regionale. Il premier kosovaro ha ringraziato il Regno Unito per il sostegno che conferma come Londra sia un "partner" di Pristina e che contribuisce al processo di stabilizzazione dei Balcani occidentali. Secondo Kurti, il futuro del Kosovo è nella Nato e nell'Ue. "Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve essere basato sui principi e sul rispetto dell'uguaglianza tra le parti", ha dichiarato Kurti osservando che i beneficiari finali "sono i cittadini non i politici". La presidente Osmani, dopo l'incontro con Peach, ha affermato che il Regno Unito è uno dei principali alleati del Kosovo sin dall'indipendenza. "Il Kosovo è impegnato per il dialogo, come un processo concentrato sul reciproco riconoscimento", ha dichiarato la presidente. Secondo Osmani, l'atteggiamento della Serbia sta causando ostruzionismo nel processo di dialogo mentre il ruolo della Russia sarebbe dannoso per la regione balcanica. (Alt)