© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: inviati di Usa, Corea del Sud e Giappone si incontrano a Honolulu - Gli inviati per il nucleare nordcoreano di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono incontrati ieri a Honolulu, nelle isole Hawaii, per discutere iniziative tese a rilanciare il dialogo sulla denuclearizzazione con Pyongyang. Lo riferiscono i media dei tre Paesi, secondo cui gli inviati hanno definito il confronto "produttivo" e "sostanziale": "Abbiamo condotto una discussione molto buona, dettagliata e sostanziale in merito agli ultimi sviluppi", ha commentato il rappresentante speciale Usa per la Corea del Nord, Sung Kim, a margine dell'incontro con gli omologhi di Giappone e Corea del Sud, Takehiro Funakoshi e Noh Kyu-duk. "Penso ci sia un consenso molto forte tra i tre Paesi in merito all'importanza della cooperazione trilaterale e del coordinamento di tutti gli aspetti delle nostre politiche relative alla Corea del Nord; ha aggiunto il funzionario. (segue) (Res)