I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Germania: colloquio telefonico tra Al Kadhimi e Scholz, focus su relazioni bilaterali - Il primo ministro dell’Iraq Mustafa al Kadhimi ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per discutere delle relazioni bilaterali. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale il premier di Baghdad si è congratulato con Scholz per il suo incarico. Durante il colloquio, Al Kadhimi ha sottolineato l'importanza della cooperazione in ambito securitario e il ruolo della Germania nella lotta al terrorismo. Il primo ministro iracheno ha inoltre evidenziato la rilevanza degli investimenti tedeschi soprattutto per nella costruzione di progetti infrastrutturali. (segue) (Res)