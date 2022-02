© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Siria: consigliere sicurezza iracheno, almeno 20 terroristi fuggiti da prigione Al Hasakah - Almeno 20 “pericolosi” terroristi dello Stato islamico sarebbero riusciti a fuggire dalla prigione di Al Sinaa nella città di Al Hasakah, nel nord est della Siria, dopo quello che è stato descritto come uno dei più feroci attacchi lanciati dal gruppo terroristico dalla sua sconfitta territoriale nel 2019. Lo ha dichiarato consigliere per la sicurezza nazionale iracheno, Qassim al Araji, durante un colloquio con l’ambasciatore dell’Unione europea in Iraq, Ville Varjola. Secondo quanto riporta l’emittente curda “Rudaw”, Al Araji ha invitato i Paesi europei a rimpatriare i loro cittadini affiliati allo Stato islamico nel capo di Al Hol, in Siria, e nei centri di detenzione sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Fds), le milizie curdo-arabe alleate degli Stati Uniti che da tempo lamentano difficoltà nel gestire i centri di detenzione. (segue) (Res)