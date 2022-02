© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ministro Interno annulla due eventi organizzati da gruppo opposizione Bahrein - Il ministro dell’Interno del Libano Bassam Mawlawi ha incaricato le forze di sicurezza di annullare due eventi di natura politica organizzati a Beirut dal principale gruppo dell’opposizione bahreinita, Al Wifaq. Secondo quanto riferito dal quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, la decisione è stata presa in quanto gli organizzatori non avevano i permessi necessari. “La decisione è in linea con l’iniziativa del Kuwait in base alla quale il Paese si è impegnato a rispettare tutte le misure che impediscano di offendere i Paesi arabi”, ha affermato il ministro, secondo il quale gli eventi programmati avrebbero offeso le autorità del Bahrein e dei Paesi del Golfo. Al Wifaq è un movimento disciolto dalle autorità del Bahrein e vanta stretti legami con il movimento sciita libanese Hezbollah. Il mese scorso, il ministro degli Esteri del Kuwait Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, ha presentato alle autorità libanesi alcune proposte per allentare la crisi diplomatica in corso tra il Libano e i Paesi del Golfo in seguito alle affermazioni dell’ex ministro dell'Informazione, Georges Kordahi, in merito all’intervento di Riad nella guerra in Yemen. (Res)