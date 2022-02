Roma: Palozzi (Cambiamo), ennesimo bus a fuoco, situazione a limite, Gualtieri chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Continua la serie negativa di flambus nella Capitale. Nella mattinata di oggi, un mezzo Atac a fuoco mentre percorreva via Casilina, fortunatamente senza conseguenze per l'incolumità delle persone. Ormai siamo arrivati al limite e la disastrosa condizione del trasporto pubblico capitolino è sotto gli occhi di tutti. Quanto accaduto, infatti, la dice lunga sul precario contesto funzionale e strutturale di numerosi pullman Atac, sul quale il sindaco Gualtieri e il management Atac devono immediatamente chiarire".​ Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi. (Com)