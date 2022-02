Trasporti: sindacati ncc-bus, chiesto incontro a ministro, 200mila rischiano lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La categoria ncc-bus turistici ha avviato una serie di mobilitazioni iniziate l'8 febbraio, che proseguiranno il 14 con un serpentone che partirà da Napoli e manifestazioni in contemporanea in varie città italiane il 17. Ma a differenza del passato le categorie non si recheranno al ministero dei Trasporti, ma a quello del Lavoro. Per questo abbiamo mandato una lettera al ministro Andrea Orlando con una richiesta di incontro". Lo affermano in una nota congiunta Francesco Artusa, Mauro Ferri, Luca Notarbartolo e Gennaro Lametta, rispettivamente presidenti di Sistema Trasporti, Anitrav, Ncc Italia e vicepresidente di Federnoleggio-Confesercenti. "Si tratta di una questione che riguarda il lavoro. Il nostro e quello dei nostri dipendenti - si legge -. 200 mila lavoratori più quelli dell'indotto che non arriveranno a settembre in queste condizioni". (segue) (Com)