Trasporti: sindacati ncc-bus, chiesto incontro a ministro, 200mila rischiano lavoro (2)

- "Sono ripartite solo le rate dei finanziamenti che si aggiungono alle altre spese correnti e al caro carburante. Il lavoro invece ancora no e facciamo più fatica rispetto ai colleghi europei sia per le restrizioni ancora in essere, che per la mancanza di aiuti economici - aggiungono i quattro -. Delle due l'una, ci mettano nelle condizioni di poter lavorare o ci consentano di sopravvivere fino a quando riterranno sarà arrivato quel momento. Andremo al ministero del Lavoro anche perché siamo stanchi di essere ignorati dal Mims. Dall'insediamento del Governo Draghi, non abbiamo mai incontrato né il Ministro, né i suoi vice a differenza dei predecessori e svariati documenti e proposte sono rimasti lettere morte. La mobilità italiana che è cosa assai più concreta ed eccellente in Italia da quella per ora nei progetti del Pnrr, merita il rispetto che si concede al trasporto merci o al trasporto pubblico locale". (Com)