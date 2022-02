Ue: Eurostat, cresciuto nel 2020 il numero di scienziate e ingegnere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 è cresciuto a quasi 6,6 milioni il numero di di scienziate e ingegnere nell'Ue, 254.500 in più rispetto al 2019, pari al 41 per cento dell'occupazione totale nel settore della scienza e dell'ingegneria. Lo riferisce Eurostat, l'istituto statistico europeo. Per settore, le donne erano sottorappresentate nel manifatturiero (dove solo il 22 per cento di scienziati e ingegneri erano donne), mentre c'era più equilibrio di genere nel settore dei servizi (46 per cento). Tra gli Stati membri dell'Ue, la percentuale di scienziate e ingegneri è variata ampiamente nel 2020, dal 52 per cento in Lituania, Portogallo e Danimarca al 30 per cento in Finlandia e al 31 per cento in Ungheria. (Beb)