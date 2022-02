Spagna: Covid, adolescenti non vaccinati dal Regno Unito potranno entrare con test molecolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli adolescenti britannici non vaccinati contro il coronavirus potranno entrare in Spagna da lunedì 14 febbraio con un test molecolare negativo non più risalente di 72 ore dall'arrivo. È quanto ha affermato all'emittente "Bbc" il ministro del Turismo spagnolo, Fernando Valdes. Al momento tutti i soggetti maggiori di 12 anni devono aver completato il ciclo vaccinale per entrare nel Paese e per questo molte famiglie i cui figli non hanno ancora ricevuto la seconda dose di vaccino hanno annullato le loro vacanze in Spagna e nelle isole Canarie. Dal 14 febbraio, il requisito della completa vaccinazione continuerà a valere per i maggiori di 18 anni. (Rel)