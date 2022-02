Hong Kong: Covid, prolungata sospensione dei voli in entrata da 8 Paesi fino al 4 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong prolungherà la sospensione dei voli in entrata da otto Paesi fino al prossimo 4 marzo, in conseguenza dell'elevato picco di contagi da Covid-19 registrato nell'ultima settimana. Lo riferisce il quotidiano locale "Singtao", precisando che il provvedimento riguarda Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Filippine, India e Pakistan. L'ex colonia britannica figura attualmente tra le città con le normative di contenimento più rigide al mondo, che hanno provocato un crollo dei voli del 90 per cento e un diffuso ricorso allo "smart working". A partire dal 2020 Hong Kong ha registrato oltre 15.811 contagi da Covid-19, con più di 200 decessi. Attualmente, circa l'81,8 per cento dei 7,5 milioni di abitanti idonei alla vaccinazione ha ricevuto una prima dose di immunizzante. Il tasso di vaccinazione con un regime a due dosi si attesta invece al 73,3 per cento. La municipalità introdurrà inoltre l'obbligo vaccinale per insegnanti e personale scolastico a partire dal 24 febbraio prossimo, data in cui le suddette categorie dovranno aver ricevuto almeno una dose di vaccino per accedere alle strutture. Il governo ha inoltre autorizzato l'inoculazione del vaccino Sinovac per i bambini di età compresa tra i cinque agli undici anni a partire dal 21 gennaio. (segue) (Cip)