Hong Kong: Covid, prolungata sospensione dei voli in entrata da 8 Paesi fino al 4 marzo (2)

- La municipalità ha sperimentato dallo scorso fine settimana una violenta recrudescenza del virus, registrando oggi un picco di 1.325 infezioni. Al fine di contenere la propagazione del virus, l'amministrazione ha incrementato le restrizioni per abitanti ed esercizi commerciali. Il tetto agli assembramenti nei luoghi pubblici è stato abbassato da quattro a due persone, mentre le riunioni nelle abitazioni private sono concesse ad un massimo di due nuclei familiari. Luoghi di culto e parrucchieri dovranno sospendere le attività fino al prossimo 24 febbraio, data in cui l'accesso a ristoranti, palestre, saloni di bellezza, centri commerciali, supermercati, grandi magazzini e mercati sarà concesso solo a quanti abbiano ricevuto una prima dose di vaccino contro il Covid-19. Il pass vaccinale non è per il momento richiesto a bordo dei mezzi pubblici, ma non è escluso che potrebbe divenire obbligatorio in conseguenza di un peggioramento nel quadro pandemico. Le forze dell'ordine effettueranno più controlli a campione, e le sanzioni previste per quanti non parteciperanno alle campagne di campionamento obbligatorie possono arrivare fino a 1.122 dollari. (segue) (Cip)