Hong Kong: Covid, prolungata sospensione dei voli in entrata da 8 Paesi fino al 4 marzo (3)

- Esperti e funzionari della Cina continentale terranno un incontro con le controparti di Hong Kong nei prossimi giorni, probabilmente sabato 12 febbraio, per studiare una strategia di contenimento dell'emergenza. La riunione straordinaria dovrebbe coinvolgere esponenti dell'ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao, la Commissione sanitaria nazionale della Cina e funzionari del Guangdong e Shenzhen, che esamineranno le modalità di tracciamento e quarantena finora adottate. Inoltre, secondo quanto riferito in precedenza dal capo dell'amministrazione, Carrie Lam, Pechino invierà più personale per i laboratori e nuovi lotti di test, ampliando la capacità di campionamento giornaliera fino a 300 mila persone. (segue) (Cip)