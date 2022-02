Hong Kong: Covid, prolungata sospensione dei voli in entrata da 8 Paesi fino al 4 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benché Lam abbia difeso con forza la politica anti-pandemica finora adottata, sempre più esperti hanno mostrato scetticismo rispetto alla sua efficacia, in primis lo specialista di pneumologia Leung Chi-chiu. "Se le nostre misure avessero funzionato davvero, avremmo dovuto vedere una svolta nel quadro pandemico di Hong Kong entro una settimana. Possiamo dire che le nostre disposizioni si rivelano efficaci solo se c'è una tendenza al ribasso nel numero complessivo di infezioni e di casi non rintracciabili", aveva detto l'esperto all'emittente "Radio Television Hong Kong", esortando l'amministrazione a "fare di più" per abbassare la curva. Appello rinnovato ieri dall'ex amministratore delegato dell'Autorità ospedaliera di Hong Kong, il dottor Leung Pak-yin, che ha invitato il governo a elaborare misure "realistiche, professionali, mirate e incentrate sulle persone". (Cip)