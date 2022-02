Decreto ristori: Assistal, misure inadeguate, intervenire con correttivi per evitare crisi irreversibile del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrasto alle pratiche fraudolente attraverso il blocco generalizzato alle cessioni multiple rischia di "criminalizzare" e penalizzare i cittadini, che non potranno beneficiare degli incentivi fiscali del superbonus, così come dell'ecobonus e del bonus ristrutturazione, entro i tempi fissati e le imprese oneste. Lo ha detto Angelo Carlini, presidente dell'Associazione nazionale costruttori di impianti, dei servizi di efficienza energetica (Assistal), intervenendo questa mattina in audizione davanti alla Commissione bilancio del Senato sul Decreto ristori-ter. "L'intero comparto non può che ritenere insufficienti le misure contenute nel Decreto relative ai rincari dell'energia, cui si devono aggiungere gli effetti negativi derivanti dalle misure del Decreto bollette, che stanno penalizzando ulteriormente le imprese impegnate nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici, laddove l'indice revisionale della componente energetica del canone subisce riduzioni importanti, malgrado i rincari del prezzo del gas, per effetto di un beneficio fiscale riferito al cliente domestico tipo", ha aggiunto Carlini. (segue) (Com)