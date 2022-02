Decreto ristori: Assistal, misure inadeguate, intervenire con correttivi per evitare crisi irreversibile del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del caro materiali, il presidente Assistal ha affermato come sia "necessario intervenire per rimediare agli errori commessi con le misure compensative finora adottate per il primo semestre 2021 e modificare il meccanismo di rilevazione per il secondo semestre 2021, definendo una corretta modalità di rilevazione e un paniere adeguato. Inoltre, occorre prevedere un'estensione delle misure del decreto sostegni – bis al 2022 che diversamente verrebbe escluso sia dal vecchio che dal nuovo regime. È quanto chiedono tutte le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del mercato che è interessato da queste disposizioni". La proposta avanzata da Carlini sarebbe quindi quella di "di vietare la cessione del credito a persone fisiche e consentire una seconda cessione ai soggetti autorizzati dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, così come la possibilità di cessioni multiple tra questi stessi soggetti qualificati con l'obiettivo di ridare liquidità ad un mercato che rischia il blocco dei cantieri. È del tutto evidente che questo intervento correttivo deve avvenire nel più breve tempo possibile perché non è pensabile che il mercato possa attendere i 60 giorni per la conversione in legge". (Com)