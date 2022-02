Pnrr: Labriola (FI), bene tavolo monitoraggio per confronto costante con Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- L'Italia "è sulla giusta strada per vincere la sfida del Pnrr. La nascita del tavolo di monitoraggio per rafforzare gli strumenti a disposizione degli enti locali è il segnale tangibile che l'Italia fa sul serio". Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Un plauso va ai ministri Brunetta e Gelmini che danno il via a un confronto costante con gli enti locali per riuscire a spendere in pochi anni le ingenti risorse del Pnrr, rafforzando la capacità amministrativa degli enti attraverso l'assunzione di personale specializzato, che è presupposto essenziale per la buona riuscita del Piano. Le misure introdotte dal ministro Brunetta potenziano la capacità di assunzione di specialisti attraverso trasferimenti diretti, fondi appositi e regole semplificate di reclutamento del personale, attraverso una serie di strumenti di assistenza tecnica a supporto delle fasi di progettazione e attuazione dei progetti. Inoltre, aver istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali una taskforce per informare e aiutare tutti gli amministratori crea un filo diretto utile per una reale collaborazione a tutti i livelli. Grazie ai ministri di Forza Italia e al loro lavoro - conclude - siamo certi di riuscire nella ripresa eliminando i gap storici". (Rin)