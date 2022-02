Credito: Banca Aidexa estende finanziamenti a micro imprese con intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Aidexa lancia un nuovo algoritmo proprietario, XScore, per valutare in tempo reale la storia creditizia e i flussi finanziari delle micro imprese e concedere loro in poche ore prestiti che vanno dai 10 ai 40 mila euro. In questo modo, riferisce una nota, anche le piccole imprese, spesso di tipo uninominale o con uno e due dipendenti, che difficilmente riescono ad ottenere finanziamenti dagli istituti bancari tradizionali perché prive di dati di bilancio e di una solida storia creditizia, possono ottenere prestiti indispensabili per la loro attività. Banca AideXa, grazie all’uso del machine learning e di algoritmi proprietari che utilizzano le opportunità offerte dall’open banking, riesce in pochi minuti ad analizzare l’andamento di cassa e a valutare il merito creditizio dell’impresa. “Le micro-aziende sono un segmento per noi importantissimo, ma troppo spesso dimenticato dalle banche tradizionali: riuscire ad aumentare l’inclusione finanziaria di queste imprese che rappresentano l’85 per cento delle aziende vuol dire migliorare la competitività del nostro tessuto imprenditoriale garantendo maggior accesso al credito a realtà che contribuiscono in larga misura al nostro Pil, e che non dobbiamo assolutamente lasciare indietro”, ha commentato Federico Sforza, amministratore delegato di Banca Aidexa. (Com)