Nato: Stoltenberg, valutazione in corso su presenza a lungo termine nel fianco orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta valutando se adattare la sua presenza a lungo termine sul fianco orientale dell'Alleanza con gruppi combattenti in Romania e in tutti gli altri Paesi nel sud-est dell'Europea orientale. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il presidente romeno, Klaus Iohannis, a seguito di una visita alla base aerea di Mihail Kogalniceanu (sud est della Romania). Stoltenberg ha detto che una decisione sarebbe stata presa questa primavera. "Dobbiamo distinguere tra la necessità immediata di aumentare la nostra presenza sul fianco orientale della Nato – gli Alleati hanno già inviato forze qui – questo è già avvenuto e continueremo a sostenere il fianco orientale. Siamo pronti ad agire rapidamente se necessario, abbiamo aumentato la prontezza della forza di risposta della Nato e possiamo inviare truppe rapidamente. Siamo pronti ad agire", ha detto. (segue) (Rob)