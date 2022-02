Nato: Stoltenberg, valutazione in corso su presenza a lungo termine nel fianco orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha ricordato che la presenza sul fianco orientale dell'Alleanza è già aumentata con migliaia di militari inviati da Usa, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna e Francia. "Altre truppe stanno prendendo posto proprio ora. È un processo in corso, un consolidamento della presenza sul fianco orientale. D'altra parte, sono le truppe degli Stati alleati che si trovano nelle proprie basi, ma che possono essere schierate rapidamente dove necessario. Inoltre, stiamo pensando ad adattamenti a lungo termine, cioè gruppi di combattimento in Romania e in altri Paesi. La Francia si è offerta di inviare truppe, ma ci vorrà del tempo prima che arrivino. Altri alleati hanno mostrato la volontà di unirsi al gruppo francese. Abbiamo già gruppi di combattimento nei tre Paesi baltici e in Polonia. Questo è un segnale forte che in caso si un attacco a un alleato arriverà una reazione da parte dell'Alleanza. Stiamo lavorando con i gruppi tattici anche in questa regione", ha affermato. (Rob)