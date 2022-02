© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, sono state ferite 2 persone in via San Martino Vescovo. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Avellino che hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ren)