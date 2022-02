Pnrr: Modena, Forza Italia sempre al fianco dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia è sempre al fianco dei Comuni: lo ha dimostrato con l’impegno per i fondi della rigenerazione urbana, l’attività profusa nella approvazione dei provvedimenti, a iniziare dalla normativa per il Pnrr, approvata a dicembre". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena. "Per questo - aggiunge Modena - la creazione del tavolo di lavoro coordinato congiuntamente dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, con la partecipazione di rappresentanti del ministero dell’Economia, del Dipartimento per le politiche di coesione, di Regioni, Province e Comuni è un importantissimo traguardo. Il monitoraggio costante e coordinato è fondamentale per consentire ai Comuni di superare i problemi, come ad esempio quello delle assunzioni, per l' attuazione dei Pnrr, entrando nel merito delle questioni. Il Governo ha così dato seguito alle richieste dell’Anci, formulate a Parma e in tutte le sedi di incontro e la costituzione di una cabina di regia dà gambe alle iniziative già messe in campo. Il Pnrr, infatti, non è una chimera, un’idea senza fondamento: corre sulle gambe del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali, delle imprese e dei cittadini. Come detto dal presidente del Consiglio, appartiene a tutti gli italiani", conclude. (Com)