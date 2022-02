Sudafrica: Ramaphosa, lavoriamo per raggiungere sovranità sanitaria dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica continuerà a perseguire l'obiettivo di raggiungere la sovranità sanitaria dell'Africa, lavorando con altri Paesi del continente e partner internazionali per sviluppare la capacità di produrre vaccini e sostenere il rafforzamento della capacità di rispondere alle future pandemie. Lo ha dichiarato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa nel suo discorso sullo stato della nazione pronunciato ieri sera davanti al parlamento riunito in via eccezionale nella sede della municipalità di Città del Capo a causa dell'incendio che all'inizio di gennaio ha devastato la sede dell'Assemblea nazionale. "Abbiamo fatto progressi significativi qui in Sudafrica. Ora abbiamo due società sudafricane - Aspen e Biovac - con contratti per la produzione di vaccini contro il Covid-19. Sono stati inoltre annunciati altri due progetti di vaccini. Inoltre, abbiamo la piena capacità di produzione locale di ventilatori, disinfettanti per le mani, mascherine e guanti per uso medico, farmaci terapeutici e anestetici. Questa capacità di produzione, del valore di molti miliardi di rand di produzione all'anno, è stata messa in atto in meno di due anni", ha sottolineato il capo dello Stato, ricordando che finora in Sudafrica sono state somministrate 30 milioni di dosi di vaccino, pari a quasi il 42 per cento di tutta la popolazione adulta del Paese e al 60 per cento di tutti gli over 50. "Siamo ora pronti per entrare in una nuova fase nella nostra gestione della pandemia", ha quindi aggiunto Ramaphosa, annunciando l'intenzione di porre fine al più presto allo stato di calamità nazionale "non appena avremo finalizzato altre misure ai sensi della legge sanitaria nazionale e di altre leggi per contenere la pandemia". (segue) (Res)