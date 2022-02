Sudafrica: Ramaphosa, lavoriamo per raggiungere sovranità sanitaria dell'Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudafricano si è quindi soffermato sulle devastanti conseguente che la pandemia ha avuto sul tessuto economico e sociale del Paese. "Oltre ai divari di razza, geografia e istruzione, il Covid-19 ha esacerbato il divario tra occupati e disoccupati. L'anno scorso il nostro tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto mai registrato. La disoccupazione è stata causata dalla bassa crescita, che a sua volta è il risultato di un calo a lungo termine degli investimenti. Nell'ultimo anno abbiamo beneficiato di un quadro macroeconomico chiaro e stabile, prezzi delle materie prime forti e una ripresa migliore del previsto, tuttavia siamo stati frenati da una fornitura di elettricità inaffidabile, da industrie di rete inefficienti e dagli alti costi di fare affari. Abbiamo adottato misure straordinarie per consentire alle imprese di crescere e creare posti di lavoro insieme all'ampliamento dell'occupazione pubblica e della protezione sociale ma sappiamo tutti che il governo non crea posti di lavoro, è il mercato che crea posti di lavoro", ha sottolineato Ramaphosa, ricordando che circa l'80 per cento dei lavoratori in Sudafrica sono impiegati nel settore privato. "I problemi dell'economia sudafricana sono profondi e strutturali. Quando non è possibile garantire l'approvvigionamento elettrico, quando le ferrovie e i porti sono inefficienti, quando l'innovazione è frenata dalla scarsità di linea a banda larga, quando la qualità dell'acqua peggiora, le imprese sono riluttanti a investire e l'economia non può funzionare correttamente. Al fine di affrontare queste sfide, stiamo accelerando l'attuazione di riforme strutturali di vasta portata per modernizzare e trasformare queste industrie, sbloccare gli investimenti, ridurre i costi e aumentare la competitività e la crescita", ha aggiunto il capo dello Stato, annunciando in particolare misure nel settore energetico e infrastrutturale. (Res)