Covid: Moles, da governo messe in atto tutte azioni possibili contro disinformazione

- Il governo italiano "si è attivato per il potenziamento dell’attività di comunicazione istituzionale con l’obiettivo di assicurare la diffusione di informazioni verificate e fondate. Dall’inizio della pandemia da Covid-19, su impulso del governo, il Die è impegnato nella ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione, che sono state diffuse tramite diversi canali, tv, radio, web social. Complessivamente, fino ad oggi, sono stati realizzati e diffusi 37 spot prodotti sia dalla presidenza del Consiglio che da altre amministrazioni". Lo ha detto il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles, rispondendo ad una interpellanza in Aula alla Camera dei deputati. "Nel corso del 2021, nella consapevolezza che sul tema della vaccinazione sono emerse opinioni contrastanti e preso atto della preoccupante diffusione delle fake news, è stata avviata un’azione di sensibilizzazione sul tema vaccini. La campagna, ideata e realizzata dal Dipartimento, è stata lanciata nel momento in cui le dosi sono state rese disponibili per tutti e sta tuttora accompagnando la campagna vaccinale. La strategia di sensibilizzazione - ha spiegato - è stata incentrata su un gesto simbolico rappresentato da una 'V' di Vaccino e di Vittoria. La diffusione del messaggio è stata affidata a testimonial appartenenti a diversi ambiti (conduttori tv e radio, attori, sportivi, cantanti, chef ma anche membri della comunità scientifica) che hanno contribuito gratuitamente". (segue) (Rin)