Covid: Moles, da governo messe in atto tutte azioni possibili contro disinformazione (2)

- "Dall’avvio di questa campagna, dal giugno 2021 ad oggi - ha sottolineato Moles - sono stati realizzati 8 diversi spot tv e 18 radiofonici. La presenza di testimonial della comunità scientifica ha permesso di veicolare messaggi sulla sicurezza dei vaccini, sull’importanza del richiamo, sulla possibilità di vaccinare i minori, sull’importanza di informarsi correttamente e di affidarsi alla scienza. I passaggi sulle reti Rai hanno totalizzato decine di milioni di contatti e, inoltre, una componente strategica della campagna di sensibilizzazione è stata specificatamente progettata per essere veicolata nell’ambiente digitale e tramite i social in quanto è emerso che anche nell’ecosistema digitale le persone interagiscono cercando e ricevendo una quota consistente di informazioni sui vaccini. Da tutto ciò emerge che parte del governo - ha concluso Moles - è stata messa in atto ogni possibile azione di contrasto alla disinformazione". (Rin)