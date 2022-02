Regno Unito: Johnson nominerà un avvocato privato per indagini polizia su feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson nominerà un avvocato privato, qualora dovesse venire interrogato dalla polizia nell'ambito dell'indagine sulle feste a Downing Street in violazione delle restrizioni contro la pandemia del Covid. È quanto rivela un rapporto del quotidiano "The Times", che afferma che le spese legali saranno sostenute dal premier stesso. Johnson avrebbe anche messo in chiaro che, chiunque verrà nominato come suo legale, dovrà tenere in conto che Downing Street è sia il suo posto di lavoro che la sua casa. Questa precisazione proviene dal fatto che, secondo le regole anti Covid in vigore al tempo delle presunte feste, era vietato uscire dalla propria abitazione senza una motivazione valida. Gli avvocati hanno infatti previsto che Johnson potrebbe difendersi dalle accuse, affermando di non aver mai violato le regole, non avendo mai tecnicamente lasciato la sua abitazione. Tuttavia, secondo le misure restrittive, organizzare feste non era permesso in nessun luogo, né in casa né sul posto di lavoro. (Rel)