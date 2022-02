Kosovo: riunione dei vertici istituzionali per coordinamento su politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha preso parte ad una riunione di coordinamento sulla politica estera con il premier Albin Kurti, con il presidente del Parlamento Glauk Konjufca e con la ministra degli Esteri Donika Gervalla. "Abbiamo discusso sulle iniziative per il rafforzamento internazionale della statualità della Repubblica del Kosovo e sul nostro impegno nel dialogo finalizzato al riconoscimento", ha spiegato Osmani scrivendo su Facebook. La creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba è stato nei giorni scorsi uno dei temi centrali riguardo le prospettive di rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado. Secondo il premier kosovaro Kurti, l'Associazione dei comuni serbi "non ha passato il test della Corte costituzionale kosovara". "I serbi in Kosovo, come gli albanesi, i turchi, i rom, i bosgnacchi, gli egiziani e gli ashkali hanno bisogno di giustizia e lavoro, non di un'Associazione che aumenterebbe le tensioni, danneggerebbe i nostri rapporti e farebbe gioire qualcuno a Belgrado", ha dichiarato Kurti rimarcando che il governo da lui guidato intende rispettare la Costituzione del Kosovo mentre il dialogo con la Serbia dovrebbe concludersi con il reciproco riconoscimento. (segue) (Alt)