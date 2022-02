Serbia-Kosovo: inviato britannico Peach, Londra sostiene il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sostiene il dialogo fra Belgrado e Pristina, così come lo sostengono Stati Uniti e Unione europea. Lo ha ribadito l'inviato britannico per i Balcani occidentali, Stuart Peach, in un colloquio avuto oggi a Belgrado con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Secondo quanto riferisce la stampa serba, Peach ha anche sottolineato che la sua nomina è "un chiaro segno" del continuo impegno del Regno Unito per la sicurezza, la stabilità e il progresso economico nei Balcani occidentali. Vucic ha ribadito che la Serbia continua a cercare una soluzione sostenibile e reciprocamente accettabile nel dialogo con Pristina e che rimane pienamente impegnata nel dialogo come unico modo per risolvere tutte le questioni aperte. (segue) (Seb)