Migranti: Germania, netto calo delle deportazioni nel 2021, pari a 11.982

- Le deportazioni di migranti effettuate dalla Germania hanno registrato nel 2021 un netto declino rispetto agli anni precedenti, scendendo a 11.982 dalle 10.800 del 2020 e dalle 22.100 del 2019. È quanto comunicato dal ministero dell'Interno tedesco. Il dicastero ha aggiunto che nello scorso anno, come nel 2020, la maggior parte delle espulsioni è stata diretta in Georgia (1.116) e Albania (908). Inoltre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 407 siriani sono stati inviati non nel Paese di origine, ma “in altri Stati” in cui si erano trasferiti in precedenza. In 388 casi, cittadini siriani sono stati respinti alle frontiere della Germania. Per il governo federale, i profughi provenienti dalla Siria possono rientrare in questo Paese esclusivamente su base volontaria. Tra i Paesi di destinazione delle espulsioni decise dalle autorità tedesche nello scorso anno figurano, infine, Turchia, Kosovo, Serbia, Romania, Moldova e Pakistan. (Geb)