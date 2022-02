Kosovo: Parlamento terrà riunione straordinaria su aumento costi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo terrà una riunione straordinaria sull'aumento dei prezzi delle bollette energetiche, dal momento che è stata approvata la richiesta in tal senso inoltrata dal partito di opposizione Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). Secondo quanto spiegato dal capogruppo parlamentare dell'Aak Besnik Tahiri, l'obiettivo della riunione è di evitare l'entrata in vigore degli aumenti. L'ufficio della presidenza kosovara ha commentato l'annuncio di ieri sull'aumento dei prezzi delle bollette per l'elettricità, osservando che l'ente per la regolamentazione del mercato (Ero) ha ascoltato solo in parte le raccomandazione del capo dello Stato Vjosa Osmani. Il premier kosovaro Albin Kurti, ha intanto sottolineato che il Paese "ha dovuto importare il 40 per cento dell'energia durante l'inverno" e "abbiamo pagato 2,5 milioni di euro per un solo giorno". (segue) (Alt)