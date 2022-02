Kosovo: firmato accordo con Europol sullo scambio di informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo e Europol hanno raggiunto un accordo sullo scambio di informazioni. E' quanto annunciato dal ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla, dopo la firma dell'accordo con il direttore esecutivo di Europol, Catherine de Bolle. Il ministro kosovaro ha spiegato che si tratta del terzo accordo tra Pristina e l'Europol e che serve per definire le procedure per lo scambio e la protezione delle informazioni. "Questo accordo approfondirà la nostra cooperazione con Europol, garantirà la costruzione dello Stato con passi di fiducia e contribuirà ai nostri obiettivi congiunti per lo stato di diritto", ha affermato Svecla. (Alt)