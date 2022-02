Csm: bozza riforma, no liste ma candidature individuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le candidature a membro del Consiglio superiore della magistratura (Csm) "non sono previste le liste" e "il sistema di basa su candidature individuali". Lo prevede la bozza di riforma Csm all'esame del Consiglio dei ministri di oggi. "Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale", si legge nel testo che precisa: "Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno tre del genere meno rappresentato; se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato". (segue) (Rin)