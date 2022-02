Csm: bozza riforma, no liste ma candidature individuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la distribuzione proporzionale di 5 seggi giudicanti i candidati a livelli di collegi binominali "si possono collegare in network, (ma non è obbligatorio). Si tratta di una possibilità in più, per favorire il pluralismo: il sistema è volto a dare più possibilità a chi corre da solo, senza link ad altri, o non è sostenuto dai gruppi più forti", spiega il testo. "Per distribuire i seggi proporzionali di misura il peso di ciascun network cumulando i voti di tutti i candidati che hanno, ma si sottraggono quelli dei candidati che hanno già vinto nel maggioritario. In questo modo, i gruppi minori che non hanno vinto nel maggioritario (in cui comunque può vincere il candidato che corre da solo e che abbia molto consenso) vengono favoriti nel proporzionale". Si tratta di un sistema che "introduce degli elementi di imprevedibilità - chi si collega a chi; quanti voti prende ciascun candidato nei vari collegi binominali; quanti voti vengono scorporati - sicché si rende più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali". (Rin)