Milano: Boccalini (Taxiblu), attivare protocollo contro abusivismo, servono controlli serrati

- "A circa quindici giorni dall’ inizio della settimana della Moda la città si sta già riempiendo di abusivi, gente senza titolo alcuno o che comunque non ha titolo per farlo sul territorio di Milano. Ci piacerebbe che il protocollo contro l’abusivismo siglato lo scorso anno insieme a Comune e Prefettura venisse finalmente messo in pratica con una serie di controlli serrati già a partire da questi giorni e per tutta la durata degli eventi legati alla moda milanese". Lo afferma in una nota Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040. "Ora che stiamo intravedendo, per quanto molto alla lontana, la luce alla fine di questo tunnel della crisi legata alla pandemia non possiamo permettere che il nostro lavoro venga pregiudicato dai comportamenti di persone che non hanno titolo per poter operare sul territorio di Milano", prosegue Boccalini. "Non credo sia ulteriormente accettabile che persone senza titolo per operare o almeno non per farlo nella città di Milano arrivino da tutta Italia sottraendo lavoro ad altri colleghi", conclude. (Com)