Lavoro: Blangiardo (Istat), quasi un milione e mezzo posizioni scoperte, probabile problema formazione e interesse

- Abbiamo riscontrato che quasi un milione e mezzo di posizioni lavorative non sono coperte perché mancano soggetti in grado di poterlo fare. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, a “Mattino cinque news” su Canale cinque. “Sullo sfondo – ha spiegato -, c’è anche la formazione, perché probabilmente le persone che oggi cercano un lavoro non hanno le competenze e forse neanche l’interesse necessario a fare il tipo di attività che viene richiesta”. (Rin)