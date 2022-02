Rifiuti: Ferraro (civica Gualtieri), con giunta raggi impianti erano marciapiedi Roma, invertiamo rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Sulla questione dei rifiuti il no della giunta Raggi a ogni forma di impianto ha reso Roma fanalino di coda in Europa; per l'ennesima volta". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista civica Gualtieri sindaco Rocco Ferraro. "Il consigliere Diaco ha perso l'occasione di stare zitto. Ci lasci lavorare, stiamo facendo il massimo per salvare Roma. A differenza loro siamo pronti anche a superare le fisiologiche resistenze della cittadinanza, perché nessuno vorrebbe neanche un mini impianto di trattamento dei rifiuti nelle vicinanze del proprio quartiere, ma questa politica, ai limiti della pavidità, ha paralizzato la città. Oggi Roma deve guardare al futuro, bisogna agire con coraggio e determinazione, questo fa una classe politica degna di tal nome. Fa benissimo il sindaco Gualtieri a non perdere tempo e a cercare soluzioni risolutive, come i biodigestori, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La lista civica appoggia appieno le decisioni prese dal sindaco", conclude il consigliere Ferraro. (Com)