Germania: Dihk corregge al ribasso previsioni crescita 2022, +3 per cento

- La Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2022, portandole al 3 per cento dal 3,6 per cento stimato in precedenza. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la revisione in negativo è dovuta al rincaro dell'energia, alla carenza di lavoratori qualificati e materie prime, nonché alle strozzature nelle catene di approvvigionamento. Tali fattori gravano sulla ripresa della Germania dalla crisi del coronavirus. Il direttore generale del Dihk, Martin Wansleben, ha dichiarato: “Probabilmente, non raggiungeremo il livello del Pil precedente alla crisi prima della metà dell'anno”. (Geb)