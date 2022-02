Autostrade: diramazione Roma nord, chiusure notturne Fiano romano e area servizio Feronia est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione di un portale segnaletico, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma. Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di entrata dalla rotatoria Via Variante Tiberina, in direzione di Roma e della A1 Milano-Napoli e in entrata dalla SS4 Dir. verso Roma e A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utiizzare lo svincolo di Castelnuovo di Porto. Sarà chiusa contestualmente anche l'area di servizio "Feronia est", situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli; alle 2:00 alle 5:00 di martedì 15 febbraio, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Fiano Romano, verso la SS4 Dir. in direzione di Rieti. In alternativa si consiglia di percorrere lo svincolo in direzione di Roma-Fiano Romano, seguire le indicazioni per Rieti e riprendere la SS4 Dir. attraverso la viabilità ordinaria; dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma e dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castelnuovo di Porto. Contestualmente, sarà chiusa anche l'area di servizio "Feronia est", situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)