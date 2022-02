© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni, "non possono svolgere funzioni giurisdizionali. La destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno". Lo dispone la bozza di riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm) all'esame del Consiglio dei ministri di oggi. (Rin)